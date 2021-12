Pega Covid a jóvenes

Médicos privados atienden de 10 a 30 pacientes sospechosos y positivos de Covid-19 en solo un día, a diferencia del año pasado ahora el coronavirus está pegando a más jóvenes de 12 a 20 años de edad y adultos mayores.

Blanca Estela Romero Peña es médico familiar y a pesar de haberse jubilado hace dos años sus pacientes del Seguro Social la siguen buscando.

"Hace dos semanas me llegaron personas con el resultado positivo en la mano y tan solo el lunes recibí a 12 positivos qué me dijeron que en otras partes solo le recetaban paracetamol, querían un tratamiento adecuado para no recaer y llegar a ser hospitalizados".

A diferencia del año pasado los pacientes que está teniendo la doctora son jóvenes de 12 a 20 años de edad y adultos mayores, lo que también cambió son las reacciones del sistema inmunológico como es la carraspera, dolor de cabeza, que las personas están mormadas y cansancio.

Algunas personas están presentando síntomas de una gripe común pero hay otros que si tienen síntomas como pérdida de olor y sabor, neumonía y dolor de cabeza, así como baja oxigenación.

Señaló hay pacientes que se niegan a creer que tienen Covid-19 a pesar de reunir todos los síntomas, además de afectarles las comorbilidades y es porque las empresas solicitan que se realicen la prueba que se dan cuenta que son positivos a Covid.

"Creo que la mayoría de las personas ya están haciendo conciencia sobre la pandemia y si tienen algún malestar o gripa acuden a consultar casi de inmediato cuando esto no lo hacían antes. Lo malo es que siguen saliendo a los centros comerciales, a los bares y mucha gente sin cubre bocas".