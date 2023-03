Pegan 3 farderas a Juguetería de Mall

MONCLOVA., COAHUILA.- Empleadas de la juguetería Julio Cepeda ubicada en el Mall al norte de la ciudad alzaron La Voz y solicitaron el apoyo de la comunidad para reconocer y dar con el paradero de tres farderas que ingresaron al negocio, robando 4 muñecas de colección "Frozen" y provocando que a ellas como empleadas les descuente un total de 7 mil pesos.

"Estamos solicitando el apoyo por qué ayer entraron a la juguetería que se ubica en el Mall Paseo Monclova y una de ellas me pidió información sobre un juguete, la llevé al área de exhibición y mientras eso sucedía dos mujeres más extrajeron las muñecas de la tienda aprovechando que tanto mi compañera como yo estábamos ocupadas, razón por lo que el costo de las muñecas nos las van a descontar a nosotros".

Las afectadas mencionaron que por políticas de la empresa no tuvieron acceso rápido a las imágenes de las cámaras de seguridad, pero una vez que las tuvieron decidieron subirlas a redes sociales para dar con el paradero de las ladronas, pues aseguran que si las autoridades no las buscan, ellas si lo van a hacer y las van a encontrar.

"Ya recibimos información, nos dicen que son un grupo de 10 mujeres que se dedican a robar negocios en la zona centro, les denominan "Las Güeras" y son de Praderas del sur, las tenemos ya ubicadas y vamos a ir a buscarlas, una de ellas amenaza siempre a quienes roba porque comúnmente lo hace en el centro de la ciudad, eso no nos importa y vamos a entregarlas a las autoridades".

Las afectadas explicaron que ellas no tienen los recursos económicos para cubrir el monto del robo y es por eso que buscarán hasta encontrar a estas ladronas con la intención de que se haga justicia y mínimo regresen las muñecas que se robaron para no tenerlas que pagar nosotros, pues no ganamos para cubrir el dinero por el robo que ellas cometieron.