Peinan calles de Frontera

FRONTERA COAH-. Tras el asesinato del policía en Frontera se inició a "peinar" las calles y áreas aledañas de la zona donde ocurrieron los hechos, lo que causó el asombro de los ciudadanos, pues decenas de unidades se movilizaban por toda el área.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adheridos a la Fiscalía General del Estado, además de elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y más elementos estatales hicieron lo correspondiente para investigar lo ocurrido.

Realizando varias detenciones de personas sospechosas o bajo los efectos de sustancias tóxicas, acciones que dieron buenos resultados pues se logró dar con los responsables del homicidio del policía Luis Antonio Burciaga Treviño.

Además los policías de las distintas corporaciones estaban en busca del arma que era del elemento, misma arma que utilizaron para asesinarlo la cual sigue desaparecida.