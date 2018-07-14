Pelearán contra la división de Telmex

El Secretario General del Sindicato de Telefonistas de México, señaló que pelearán con todo lo que tienen para impedir la división de Telmex y dijo que se mantienen los dos amparos y el emplazamiento a huelga para la segunda semana de enero.

El día de ayer se reunió el secretario nacional Francisco Hernández Juárez con trabajadores de las secciones 84, 85, 86, 94 y 132, de las regiones Centro y Carbonífera, como parte del recorrido que realiza a nivel nacional para dar a conocer los avances que tienen en la lucha sindical.

Espera que con Andrés Manuel se dé un verdadero cambio en el país.

Mencionó que el sindicato se mantiene firme para impedir que se concrete la división de la empresa y la creación de una nueva, que obligará a los trabajadores a otorgar el servicio a la competencia.

Informó que se mantiene el litigio pero consideran que tendrán buenos resultados debido a las violaciones que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a más de 27 de sus propias normas durante el proceso.

“No solo es un proyecto equivocado sino ilegal, porque ni el propio IFT ha cumplido con las normas que ellos establecieron, estamos de acuerdo que haya competencia, mejores tarifas, mejores servicios, pero seguro que no se va lograr inhibiendo la inversión, ni desalentando a quienes crearon la más importante infraestructura del país y obligarlos a subsidiar el servicio de la competencia”.

Negó que estén en riesgo las fuentes de empleo de los sindicalizados al señalar que se cuenta con la Cláusula de Garantía en la que la empresa se hace responsable de respetar el contrato y los derechos de los trabajadores, así como mantener la nómina.

También informó que mantienen la esperanza de que el Gobierno Federal cumpla el compromiso que realizó de ayudarlos a resolver este conflicto, pero dijo que de no ser así esperan que Andrés Manuel López Obrador esté de parte de los trabajadores.

Aseguró que no están en riesgo las fuentes de empleo de los agremiados.