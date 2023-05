Peligra huelga en TELMEX

De nueva cuenta la postura de TELMEX ante una revisión posponer el acuerdo, debido a que la empresa se niega a tratar otros temas dentro de la negociación y únicamente busca aplicar el incremento salarial.

El pasado 25 de abril venció el plazo para la revisión del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana con la empresa, pero debido a la postura que mantiene la empresa, se pospuso para el 11 de mayo.

Luis Hernández de León, Secretario General de la Sección 85 del STRM señaló que una vez más se suspendieron las pláticas por la postura que mantiene la empresa en la que no sede a las peticiones de los trabajadores.

En este caso la empresa se niega a ver otros aspectos que no sea el salario en la revisión, mientras que el sindicato busca que se vea el tema de las vacantes, el parque vehicular y no solo el salario.

Reconoció que este año corresponde revisión de tabulador, pero dijo que siempre se han visto otros temas dentro de la revisión, para atender las necesidades que existen entre los trabajadores.

"Se tuvo avance en algunos puntos, pero no en los que quisiéramos, al ser revisión salarial, la empresa quiere esperar, no le conviene y no quiere dar nada más que lo del salario, pero nosotros siempre aprovechamos para sacar otras cosas que necesitamos".

Comentó que si se buscará únicamente el aumento salarial, hubieran concluido las pláticas en tiempo y forma, pero buscan obtener algo más, por lo que se suspendió la negociación y se retomará la próxima semana.

En cuanto al aumento salarial, dijo que como sindicato se presentó un aumento del 15 por ciento, lo que se buscará concretar otros beneficios para la base trabajadora.