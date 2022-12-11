Pensiones no alcanzan a los adultos mayores

El Gobierno Federal ha fallado a los adultos mayores, quienes no se encuentran dentro de los programas de gobierno, es decir a los que se encuentran entre los 60 y 64 años de edad y que padecen por los altos costos de la canasta básica.

María del Rosario Esquivel, Presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS, señaló que las personas de la tercera edad se enfrentan a una situación complicada, esto debido a los aumentos registrados del último año, por lo que las pensiones que se les otorgan no alcanzan.

Mencionó que la mayoría de los pensionados reciben una cuantía mínima de 3 mil pesos, lo cual es insuficiente ante los costos que existen tan sólo en los productos de la canasta básica, esto sin contar con servicios entre otros.

Reconoció que una gran parte de adultos mayores reciben apoyo de la federación con la Pensión para el Bienestar, las cuales de manera constante se incrementan, pero se dejan desprotegidas a las personas que están fuera de este programa, es decir a quienes tienen de 60 a 64 años de edad.

“Lo que pedimos es que se incluya a este grupo al programa de la federación, porque no se puede hacer nada con 3 mil pesos al mes o bien que se apliquen incrementos como los del salario mínimo, un 20 por ciento a las pensiones, y de esta manera recibir un poco más”, indicó.

El aumento de las pensiones está sujeto al régimen inflacionario, por lo que el porcentaje que se otorga es mínimo, en comparación de la inflación que se incrementa en a lo largo del año.