Pequeña niña vende su arte para ayudar a su maestro de natación quien esta enfermo

Hoy en día Simona participa en una actividad altruista, llamada Arte con Causa, que impulsó con apoyo de su mamá Abril Aguirre y su abuelita Mimí Martínez, pues su profesor de natación César Aguilera está enfermo y quiere ayudarlo.

La pequeña como toda niña de su edad le gusta jugar, pero prefiere el arte antes que cualquier otra cosa, luego que ha vivido entre cuadros y pinturas desde que tiene uso de razón, pues su mamá se dedica a vender arte.

Tanto en su hogar, como en la casa de su abuelita hay una galería completa de los cuadros que ella pinta, tiene los que pintó a los 2, 3, 4, 5 y hoy a los 6 años.

Ganó el concurso del diseño de una pulsera con un diseñador de joyas mexicano que lanzó una convocatoria, la niña pintó la pulsera y fue elegido su trabajo, y éste fue inspiración para Daniel Espinoza que mandó una réplica del diseño a la niña monclovense.

También, en el año 2021 participó en un concurso de pinta un oso a través de la convocatoria de Osos con Causa, para ayudar a niños con cáncer. Simona mandó su trabajo hecho con lona y relleno, lo pintó de colores rosa y azul, le puso un corazón como collar con su nombre y pintó corazones alrededor, su oso fue el primero que se vendió.

Este osito que participó en este evento lo llamó “corazones volando al cielo” en memoria de los niños que perdieron la batalla contra el cáncer.

El viernes pasado, se realizó la clausura del curso anual de pintura en Casa de las Artes, con una bonita exposición que se realizó en las instalaciones del Museo Coahuila y Texas, ahí Simona expuso tres de las obras que logró pintar en sus clases.

Una de ellas, fue el beso, inspirado en una obra de Gustav Klimt, la segunda fue “La Magia” inspirada en la obra de Leonora Carrington y la otra una mariposa.

Estas y las obras que ha logrado a lo largo de su afición, hoy en día ya con su estudio de pintura son un tesoro para Simona.

Por ello, ha elegido algunas de sus obras para ponerlas en venta a favor de “Arte con Causa”, ahora para apoyar a su profesor de natación.