Permanece caos vial en la Juárez

El tráfico en la calle Juárez de la zona Centro de la ciudad se ha mantenido cargado debido a la obra de drenaje que realiza el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos.

Desde muy temprana hora a diario la calle se encuentra repleta de vehículos que avanzan a vuelta de rueda por esta calle que es una de las principales de la zona Centro.

Estos trabajos y las molestias a los ciudadanos tardarán un mes aproximadamente, luego de que iniciaran los trabajos de SIMAS que está realizando en cuanto al cambio de la tubería que era muy obsoleta.

La dependencia tenía constantes quejas por lo que optaron por iniciar esta obra constantemente había tapones y esto generaba fugas de aguas negras eran los comerciantes quienes se quejaban por los fétidos olores.

En dicha obra SIMAS está realizando una inversión de 447 mil 026 pesos, los trabajos a realizarse con la reposición de atarjeas y 21 descargas en dicha calle.

La calle está cerrada en su totalidad, debido a que se está trabajando en el centro de la calle y con tiempo anticipado se notificó a los comerciantes para que tomaran sus precauciones aunque es una molestia Simas les mencionó que es un beneficio para ellos mismos.