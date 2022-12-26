Permanece inhabitable la vivienda

Una acumulación de gas al interior del domicilio, fue lo que provocó la explosión en el domicilio del Fraccionamiento Carranza, que ocasionó el derrumbe de la vivienda y daños a otros cinco domicilios.

Luego del accidente registrado durante la noche del 24 de diciembre, en el domicilio ubicado en la calle Manuel Doblado, que dejó como saldo cuatro personas lesionadas y pérdidas materiales, representantes de Protección Civil y Bomberos señalan que la explosión se dio por acumulación de gas al interior.

Julio Ríos, Comandante de Bomberos mencionó que en un inicio se estableció que el accidente se debió a la explosión de los tanques de gas, sin embargo luego de retirar el escombro, se identificaron 4 cilindros, los cuales están en perfectas condiciones, y se descartó esta teoría.

Así mismo se contempló que la explosión se debió a que alguna de las mascotas dañó alguna de las líneas de gas y ocasionó el siniestro, pero esto se descartó luego de que el tanque que se encontraba en el área de las mascotas, es de 10 kilos, por lo que es insuficiente para ocasionar el daño.

Señaló que la teoría que se tiene es que se dio una acumulación de gas al interior del domicilio, esto en la cocina, donde después de que se acumuló el gas, se generó una chispa ocasionando la explosión que derribó la loza y ocasionó daños estructurales a la casa y 5 viviendas aledañas.

La explosión se dio en la cocina, en donde se encontraba José Ángel Gutiérrez, quien resultó con lesiones graves, fractura craneoencefálica y fuertes quemaduras, al estar en el lugar donde se originó el siniestro.

“Falta la versión de la familia para determinar las causas de la explosión, en donde la hipótesis más fuerte es la acumulación de gas dentro de la cocina, por alguna fuga que ocasionó que se acumulará hasta que encontró un punto de ignición y se dio la onda expansiva que daños las viviendas”.

Señaló que es un evento que se no se había presentado desde hace varios años, y que sin duda viene a cimbrar a la ciudad, no solo por la fecha en la que se da, sino por la magnitud de la explosión, que dejó inhabitable la vivienda.