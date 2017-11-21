Persiste desabasto de agua en panteón

El cambio de la línea del servicio de agua potable en el panteón Guadalupe ha causado un desabasto para el llenado de las pilas, al cambiar la línea de 3 pulgadas a una de media, lo que ocasionó problemas el pasado dos de noviembre y continúa afectando el servicio que se dan a los deudos.

Por razones desconocidas, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento modificó la línea con la que se abastece a las pilas y los sanitarios del camposanto, por lo que ha sido insuficiente para el abastecimiento total.

Se comentó que uno de los motivos que ocasionaron este problema fue ante una petición que realizó el Tesorero Juan Carlos Terrazas de modificar las líneas y colocar medidores en los espacios municipales para tener un control del gasto del vital líquido y disminuir el dinero que se eroga por este concepto.

Sin embargo se han tenido otras complicaciones, según informó el encargado del panteón municipal, como el corte del servicio que se dio a finales de octubre que afectó el servicio el pasado dos de noviembre.

Sin dar una explicación, SIMAS interrumpió el suministro lo que provocó que tuvieran que hacer uso de 25 pipas para dar el servicio a la gente y fue hasta el pasado fin de semana en que se restableció el servicio.

Al ver que era poca el agua que salía de la línea, el encargado del panteón Carlos Aguayo se percató que habían cambiado la línea de una tubería de tres pulgadas con las que abastecía las más de 20 pilas a un de media pulgada, por lo que no había la presión para llenarlas de manera rápida y eficiente.

Señaló que anteriormente llenaba tres pilas de manera simultánea, pero ahora se tiene que hacer el llenado de una por una.

Indicó que ya se hizo la gestión ante SIMAS para que se regrese la línea como estaba y de esta manera dar el servicio de manera regular, por lo que esperan que en los próximos días se restablezca el suministro.