Persisten animales de granja en la Calderón

Vecinos de la colonia Calderón necesitan más atención por parte de autoridades municipales en temas de seguridad y ecología, existen personas que aún tienen animales como cerdos, gallinas, y caballos que ocasionan malos olores.

José Gerardo Ruiz habitante de la colonia mencionó que han llevado oficios a autoridades municipales sobre todo al departamento de Ecología donde le negaron la atención argumentando que ir inspeccionar y pedir a los vecinos que no tengan ganado en sus viviendas les genera empleo.

"Hay mucho ruido por donde sea, ahí hay mucha gente discapacitada y también personas de la tercera edad que no pueden estar escuchando el escándalo de la gente inconsciente”

José Gerardo Ruiz

Habitante de la colonia Calderón.

Dijo que es un problema serio porque además de generar malos olores en la colonia se tienen piojos pequeños y es por tanto animal que hay.

Además comentó que se necesita más vigilancia, ya que los robos en este sector son cosa de todos los días y es debido a la falta de seguridad durante la noche.

Comentó que Seguridad Pública debería asignar una patrulla para este sector, pues también se tiene mucho problema con vecinos que se quejan de la música a alto volumen, de personas que se ponen a ingerir bebidas embriagantes en área pública.

“Hay mucho ruido por donde sea, ahí hay mucha gente discapacitada y también personas de la tercera edad que no pueden estar escuchando el escándalo de la gente inconsciente”, comentó.

El punto de la música a alto volumen también se notificó al departamento de Ecología que hasta el momento no ha hecho nada por atender las quejas de los ciudadanos.