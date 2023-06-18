Personal del ISSSTE irán a la mañanera

Ante la falta de respuesta a las peticiones de mejorar la infraestructura hospitalaria en la clínica del ISSSTE en Monclova, trabajadores en activo, miembros del sindicato y jubilados acudirán a la mañanera para plantearle el problema al presidente de la república y buscar una solución al mal manejo de los recursos que llegan a la institución y sobre todo a las malas condiciones en que se atiende a los pacientes.

Rosalinda Castillo, líder del sindicato de trabajadores del ISSSTE dijo que aunque han realizado manifestaciones, dado testimonios de derechohabientes afectados por el mal servicio y buscado la remoción del coordinador Juan Carlos Villa y la directora del nosocomio no han obtenido ninguna respuesta.

“Ya estamos cansados y por esa razón una comitiva acudirá a la mañanera a exigir que atiendan nuestras necesidades ya que no es justo que tanto la directora Susana Nájera y el coordinador Juan Carlos Villa se burlen de trabajadores y derechohabientes asegurando que son inamovibles de sus cargos”.

Los inconformes mencionaron que áreas tan importantes como son los quirófanos, las salas de atención, los consultorios y el hospital en su totalidad no deben estar en función, pues constantemente el techo se cae a pedazos y las paredes también debido a la humedad, lo cual es un serio riesgo para los pacientes y el personal médico.

“Hay muchos afectados por esta situación, son más de 50 mil derechohabientes y 200 trabajadores los que reciben una mala atención y trabajan en ínfimas condiciones, por lo que necesitamos la intervención del presidente de la república a la brevedad posible”.

Cabe mencionar que será en dos semanas cuando la comitiva acudirá a la ciudad de México para exigir una pronta atención a la situación que se vive en el hospital.