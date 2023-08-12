Pese a calor se garantiza agua

A pesar de las altas temperaturas que se registran en la región, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento ha logrado cumplir con el abasto de agua potable a la población de Monclova y Frontera, además de tener una recuperación en los niveles de los mantos acuíferos.

A diferencia de la situación que se registró en 2022, en donde la sequía obligó al sistema a recortar el horario de suministro de agua para garantizar el abasto a toda la población, este año, se cuenta con las condiciones para dar el servicio en cada uno de los sectores, sin riesgo a quedarse sin agua.

Abel de Luna Romo, Subgerente del Área Técnica de SIMAS, informó que las medidas que se aplicaron durante el año pasado, permitieron recuperar los niveles de los mantos acuíferos, y asegurar el abasto de agua.

Señaló que durante la temporada de calor se incrementó la demanda de agua a mil 550 litros por segundo, sin embargo, el sistema cuenta con una capacidad de mil 800, por lo que aún se cuenta con cierto margen.

Se puede considerar que en estos momentos se encuentran en el pico más alto de altas temperaturas, a finales de este mes comenzarán a disminuir las temperaturas y con ello la demanda del servició.

Con esto se estima que se cumplió con la atención a los usuarios, al ser mínimos los reportes que se registraron por falta de agua o bajas presiones, que se dieron más que nada por reparaciones.