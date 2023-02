Pese a crisis no aumentan los empeños

MONCLOVA., COAH.-Aun y con la difícil situación económica que están viviendo una gran cantidad de personas derivado de la situación actual de la empresa Altos Hornos de México, las casas de empeño no han sufrido un incremento en el número de picnorantes que acuden a empeñar artículos para salir de alguna necesidad.

Encargados de varias casas de empeño ubicadas en este municipio, mencionaron que no se ha dado un incremento considerable en el número de personas que acuden a vender o empeñar artículos, asegurando que esto obedece a que las persona que están recibiendo los sueldos de forma atrasada, prefieren cuidar mejor su dinero.

Explicaron que existen personas que continuamente utilizan el empeño de artículos como forma de salir de sus necesidades más apremiantes, para después cubrir el costo de sus prendas y llevarlas a casa para utilizarlas de nueva cuenta cuando tengan un apuro económico.

Comentaron que hasta el momento no se ha dado un incremento significativo e incluso en algunos de estos negocios, existe un comportamiento inusualmente lento, comparando el tiempo de la pandemia con lo que se vive actualmente.

"Aquí no hemos tenido mucha gente, de hecho creemos que quienes vienen es porque empeñaron en meses pasados y están abonando, sin embargo nuevos clientes no hemos tenido y eso se debe a que la gente cuida más su dinero y como saben que la empresa Altos Hornos de México está retrasado sus pagos, prefieren usarlo con cautela y no gastarlo para no tener que deshacerse de sus artículos de valor".

Por su parte algunas personas que acuden regularmente a las casas de empeño, aseguran que es una manera de obtener dinero rápido y seguro para cubrir sus necesidades, sin embargo recalcaron que lo que empeñan lo sacan en poco tiempo para no perder sus prendas y que estas sigan sirviéndoles para salir de problemas económicos momentáneos.