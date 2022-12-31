Pese a crisis no cerraron empresas

A pesar de la difícil situación económica de la región centro durante el 2022, ningún socio adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana ha cerrado su negocio, para mejorar la situación, para el próximo año se planean diversas actividades.

El presidente de la Coparmex, Mario Coria Rohell indicó que al contrario del año pasado, crecieron los socios adheridos a la cámara y quiere decir que más personas han estado emprendiendo en diversos giros.

Señaló que la mayoría piensa que la Coparmex es solamente para las empresas grandes, cuando es para las pequeñas y medianas que dan sustento a la región centro, pues 7 de cada 10 trabajaos es gracias a una Pyme, que además se encuentran dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para el próximo año la cámara empresarial está preparando una feria para el comercio local y el cual se está planeando para invitar a todos los socios, con el fin de que den a conocer avances de cada negocio a las empresas grandes así como todos los productos y servicios que se les puede ofrecer.

“Este año tuvimos más agremiados a la cámara y aunque puede haber cierre de empresas, el empresario tiene un espíritu de supervivencia y le buscamos el otro lado de la moneda. Es por eso que también recomendamos a los empresarios como a la ciudadanía, el no tratar de caer en préstamos o créditos innecesarios, luego vienen colapsos de negocios”.