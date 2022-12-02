Pese a crisis pagará AHMSA aguinaldos

La crítica situación por la que atraviesa Altos Hornos de México no pone en riesgo el pago de aguinaldos a los trabajadores, por lo que el dirigente de la 288 pidió calma, tranquilidad y confianza a los obreros de que les será entregada su prestación anual.

De 30 a 42 mil pesos de aguinaldo recibirán los obreros con un pago de 54 días de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, la gran mayoría recibe 60 días, por asistencia perfecta.

Francisco Ríos, destacó que la empresa cumplirá con el pago en las fechas ya anunciadas 7 y 9 de diciembre, es decir la semana próxima.

Dijo que la gran mayoría de los obreros, un 70% tienen asistencia perfecta, por lo que reciben 6 días más, es decir, 60 días en total, y muchos de ellos, también la mayoría, tiene un salario tabulado de 850 pesos diarios que será un promedio de 50 mil menos impuestos, de 40 a 42 mil pesos.

En tanto que los obreros con salario de 550 a 600 pesos diarios, recibirán alrededor de 30 mil pesos como aguinaldo.

El dirigente de la sección 288 dijo que los obreros de Ahmsa pueden presumir que tienen una empresa con uno de los mejores contratos colectivos a nivel nacional, “Por eso presumimos esas cantidades que están garantizadas”.

Y añadió que la gran apertura que ha tenido la empresa con el gremio, les da la confianza de que se va a cumplir en tiempo y forma con lo establecido por el aguinaldo y el ahorro en enero.