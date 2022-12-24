Contactanos
Coahuila

Pese a frio abren pulga

Por Teddy Fuentes - 24 diciembre, 2022 - 04:33 p.m.
MONCLOVA., COAH.- Ni el frío de -7 grados centígrados detuvo a las personas que desde temprana hora llegaron al mercado de pulga ubicado en la colonia Hipódromo.

Fue en punto de las 8:30 de la mañana cuando las familias acudieron a la pulga para adquirir algunos artículos entre ropa, calzado y electrodomésticos se medio uso.

Las personas esperaron incluso a qué los puestos fueran instalados para acudir a realizar sus compras, situación que causó sorpresa entre los comerciantes quienes estaban resignados a no vender nada debido al descenso en la temperatura que se presentó desde hace unos días.

Ana Vázquez, comerciante del mercado Fray Juan Larios mencionó que contrario a lo que pensaba desde temprano comenzó a vender ropa y calzado, pues la gente en esta temporada prefirió adquirir la ropa de segunda para evitar gastos excesivos.

Mencionó que contrario a otros años, el frío amenazó con disminuir la venta, sin embargo esto no sucedió pues a último minuto llegaron una gran cantidad de personas solicitando diversos artículos, lo que les permitió cumplir con la venta del día.

