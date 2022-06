Pese a muertes por Covid, hay pocos contagios

Aunque se registraron dos muertes por Covid-19 en la región centro, la Secretaría de Salud informó que es muy poca la positividad y que los decesos fueron por la mala salud que tenían las personas, lo que las hizo más vulnerables al virus.

El pasado sábado el reporte del Gobierno del Estado dio a conocer el fallecimiento de una mujer de 46 años de edad originaria de Monclova, y el domingo la muerte de un hombre de 73 años originario de Castaños, así como más de 50 casos activos de coronavirus en la región centro.

Al respecto el titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria explicó que el caso del hombre apenas se reportó pero el deceso fue en enero del presente año, el problema radicó en que apenas se completó su expediente médico y se dio aviso a la Secretaría de Salud para subirlo a la plataforma.

Mientras que la mujer fue atendida en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde falleció por problemas crónico en su hígado las cuales se agravaron al contagiarse de Covid-19.

"Llegó mal al seguro y a pesar de la atención que le brindaron, lamentablemente falleció, sin embargo esto no eleva las alarmas o alertas con la quinta ola del Covid-19, hacemos hincapié en que la pandemia no ha pasado y no debemos bajar la guardia", indicó Faustino Aguilar Arocha.