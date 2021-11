Pese a tener orden de restricción, la golpea

Aprovechando que su ex mujer le permitió el ingreso a su vivienda aun con una orden de restricción, el sujeto la golpeó y le propinó una mordida en el cuello con la intención de lesionarla por lo que la afectada solicitó el apoyo de Seguridad Pública para que el agresor fuera detenido.

El Director del departamento explicó que el error de la mujer fue permitir a su ex pareja ingresar a su domicilio aun cuando por lesiones y violencia doméstica le tenía interpuesta una orden de restricción, situación que la puso en un riesgo innecesario pues el agresor pudo lesionarla de gravedad.

"Muchas mujeres cometen el error de confiar en sus parejas y les vuelve a dirigir la palabra, les permiten el ingreso a sus viviendas e incluso vuelven a convivir con ellos, lo que genera que la persona vuelva a actuar con extrema violencia y las ponga en riesgo de morir a causa de las lesiones propinadas por los golpes".

Fernando Olivas Jurado dijo que actualmente se tienen más de 100 expedientes con orden de restricción para hombres que han violentado a sus mujeres, por lo que es importante que, si estos se acercan a los domicilios, llamen de manera inmediata a un oficial de policía para que lo detenga, evitando así nuevos ataques.

Explicó que no siempre se presentan casos donde los hombres abusan e ingresan a la fuerza al domicilio de sus ex. Parejas, debido a que hay casos donde la misma mujer decide dar una segunda o tercera oportunidad pensando que el hombre va a cambiar, lo cual en el 98% de los casos no sucede.

Dijo que este último caso de abuso se llevó a cabo en la colonia Mezquital del Valle hasta donde llegó Olivares "N" y con engaños ingresó al domicilio de su ex esposa para golpearla.