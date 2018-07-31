Pide al Alcalde estudio médico

Debido a la golpiza que Yair Abdiel Córdova Hernández recibió por parte de diez policías municipales, necesita una serie de estudios, por lo que el afectado pidió que sea la Autoridad Municipal quien se encargue de este gasto y aunque en repetidas ocasiones ha intentado hablar con el Alcalde, no lo ha recibido.

Yair Córdova tiene 28 años de edad y es habitante de la colonia Margarito Silva, fue torturado por los policías que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza con intención de asfixiarlo, además lo golpearon en la cabeza y más partes del cuerpo.

Se está recuperando poco a poco, su ojo izquierdo se encuentra rojo debido a los golpes que recibió, además no cuenta con seguro médico, trabaja en una peluquería y dentro de las revisiones del oftalmólogo le recomendó un TAC, un estudio que cuesta entre 5 y 6 mil pesos.

“El oftalmólogo que me revisó el ojo me dijo que costaba 6 mil pesos, trabajo por mi cuenta y no tengo seguro, he tratado de platicar con el alcalde Alfredo Paredes pero no lo he encontrado”, comentó.

Tiene miedo a salir a la calle, el sol puede causarle daño en su ojo, pero también tiene miedo a represalias por parte de policías, pues no se quedó callado y dio a conocer lo que le pasó.

Unidades de Seguridad Pública pasan constantemente por su domicilio, por lo que hace responsable a los policías si algo le llegara a pasar, aunque interpuso una denuncia no ha sido concretada debido a que personal del departamento que se encarga de los casos contra servidores públicos, están de vacaciones desde hace más de dos semanas.

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Además está en tratamiento, está tomando medicamentos en los que ha gastado más de mil pesos y seguirá con él hasta que se le quite la inflamación y lo colorado del ojo.

“Que nos atienda, lo que busco es nada más una indemnización por el tiempo que no he trabajado y que cubran los gastos médicos”, comentó.

Dijo que no quiere quedarse callado para que no vuelva a suceder, que la gente se dé cuenta y cuando les pase no se queden callados, de lo contrario esto nunca terminará y menos si los policías no reciben su castigo..