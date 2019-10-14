Pide alcalde unidad ante una posible recesión

El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, instó a los empresarios y alcaldes de la región centro, a unirse para salir avante de los efectos que traerá consigo la recesión económica que tocará a todo el país, pero de manera especial a esta región.

Dijo que la fortaleza que brindará la unidad de los gobiernos sin importar el color que sea, será determinante para sacar adelante la región centro, explicó que se ha trabajado intensamente junto con el Gobierno del Estado que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís, y que hoy como nunca está más cerca el poder diversificar la economía.

“Juntos Somos Más Fuertes” es el lema del municipio de Monclova, puntualizó el jefe de la comuna, refiriéndose a que la unión que se logre entre las cámaras empresariales, Gobierno del Estado, municipios y la sociedad civil, será la clave para sacar adelante la región; una región que está viviendo un momento que no es el mejor, señaló.

“Si bien es cierto que AHMSA es y seguirá siendo el eje central de la economía regional a pesar de las dificultades que presenta, debemos trabajar para lograr que las inversiones extranjeras se establezcan en nuestra región, porque fortalecerían la economía de la región, lo que sería en beneficio de todos” dijo Alfredo Paredes.