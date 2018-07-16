Pide ayuda para esposa convulsa

Con un cartelón, Martín Labador Medina expresa su discapacidad y busca ganarse la confianza de la gente para lograr unos pesos que le permitan comprar medicamento para su esposa Catalina quien padece convulsiones.

Catalina Elizondo Castañeda de 41 años necesita medicamento y desgraciadamente su esposo no puede trabajar pues tiene que hacerle la luchita mientras que llega la pensión cada mes. “Son mil 900 pesos pero que tanto son, se me acaba muy rápido, ahorita estoy pagando renta, vivimos solos mi esposa y yo no tenemos hijos; vivo en la colonia Diana Laura de Frontera y vengo todos los días a pedir ayuda económica, encuentro mayor solidaridad con la gente de aquí que con la de Frontera, a veces los fines de semana me llevo 200 o 300 pesos y eso me ayuda mucho para pagar el carro de sitio cuando se me enferma”.

Detalló que el medicamento Fenitoina lo tiene que comprar en un costo de 50 o 100 pesos y le dura un mes, sin embargo continuamente checa si tiene pastillas, sino habrá que salir para poder comprar otro.

“Me pongo el cartelón para que la gente me ayude con más confianza porque hay gente muy mentirosa que puede trabajar y andan pidiendo con mentiras para sacar dinero y lo mío es de verdad y les he dicho si quieren infórmense en el teléfono o marquen para que vean que es cierto, mi discapacidad es que no puedo trabajar, me quiso pegar una poliomielitis por eso no puedo cargar cosas pesadas y he visto que les ayudan más a otra gente que puede trabajar que a los que no pueden, eso es lo que yo no entiendo porque la autoridad no apoya a uno”.

Dijo que en su ciudad, el Presidente Municipal discrimina a las personas, y nunca tiene tiempo para atenderlos, sin embargo cuando piden el voto, hasta saluda y prometen a la gente. “Yo no tengo escuela ni sé leer ni escribir pero sé pensar mejor que ellos que están estudiados” indicó.

El señor Martín Labador Medina de 46 años de edad quien dijo tener su domicilio en la colonia Diana Laura de Ciudad Frontera, otorgó su número de celular para la gente de buen corazón que desee ayudarle no dude en llamarle; 866109 22 32.