Pide colectivo exhumaciones

Monclova, Coah.– Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, conformado por 22 familias, denunciaron la falta de respuesta para realizar exhumaciones y búsquedas en sitios señalados como posibles fosas clandestinas.

Desde hace tiempo, las familias han solicitado la intervención de las autoridades para llevar a cabo estas labores, pero hasta el momento no han obtenido avances significativos. Un caso particular es el de una familia del municipio de Frontera, cuyo hijo desapareció hace 15 años. Recientemente, recibieron información sobre un domicilio en el que podrían encontrarse sus restos; sin embargo, las autoridades no han querido acudir al lugar.

"El sitio se encuentra en Estancias, al norte de Monclova. Vamos a solicitar directamente en Saltillo que se inicie la búsqueda y las excavaciones en este punto", afirmó un representante del colectivo.

Asimismo, anunciaron que solicitarán inspecciones en viviendas actualmente abandonadas, pues consideran que estos lugares podrían haber sido utilizados para actividades ilícitas.

El caso recuerda los recientes hallazgos en Jalisco, donde se encontraron pares de zapatos en casas utilizadas como crematorios clandestinos, lo que ha encendido las alarmas sobre prácticas similares en otras regiones del país.

Las familias de Monclova siguen exigiendo justicia y respuestas, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y poner fin a años de incertidumbre.