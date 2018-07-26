Pide CTM agua y recesos por calor

La CTM Monclova busca que las empresas con las que mantienen los contratos colectivos de trabajo realicen algunos ajustes dentro de las factorías para evitar problemas de salud de los trabajadores, debido a las altas temperaturas que se registran en la Región Centro en esta temporada.

Jorge Carlos Mata López, representante sindical, señaló que ante las condiciones del clima que se presentan actualmente se están tomando algunas acciones para garantizar el estado de salud de los agremiados.

Jorge Carlos Mata López, representante de la CTM Monclova.

Mencionó que las Comisiones de Seguridad en conjunto con las empresas están trabajando para que no falte líquido al interior de las plantas y se buscan algunas formas de hidratarse, no solo con agua, sino contar con algunos sueros.

Indicó que adicional a esto se está dialogando con las empresas para que se otorguen por lo menos 15 minutos adicionales a los periodos normales, con la finalidad de que los obreros recuperen sus fuerzas y evitar cualquier incidente.

También se busca por parte de las comisiones de los comités ejecutivos de las diferentes secciones, para que las empresas equipen con aparatos de aire lavado las áreas en las que se permita.

Mata López señaló que hasta el momento no se han registrado incidentes de golpe de calor en las factorías, pero dijo que se tiene que prevenir que se presente este tipo de situaciones, por lo que se está dialogando con las direcciones de Recursos Humanos de las empresas para que se adopten estos mecanismos.

“Estamos buscando que se dé un periodo adicional de reposo de 15 minutos, sobre todo en las áreas en donde hace mucho calor como galvanizadoras o áreas que hay fuego directo, así como que se realice un monitoreo de la presión, niveles de respiración, oxigenación de los trabajadores por parte de enfermería”, indicó.