Pide Dávila los dejen trabajar

El Alcalde Mario Dávila pide a los manifestantes del SIMAS dejen trabajar el área operativa para no afectar a la población con el agua potable, a la vez dijo que apoya la auditoría y en el tema de la destitución del gerente considera que se puede declarar en suspensión temporal, en tanto termina la revisión fiscal al sistema.

Dijo que no está de acuerdo en que no se permita trabajar a las personas que laboran para que llegue el agua a los ciudadanos.

Aclaró que ellos tienen su derecho y validez a hacer una manifestación si es su deseo, pero la funcionalidad del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento no se puede arriesgar.

"Deben estar funcionado las válvulas, el personas los equipos de manejo para que el agua no falte, no debe faltar el agua en Frontera, no debe faltar en agua en Monclova", comentó.

El alcalde Mario Dávila fue directo claro "no se debe manejar el tema como algo político, es un tema que debe ser dialogado y constructivo, exhorto a los paristas a actuar con cordura".

Referente al tema de los consejeros del estado, dijo que él desde un principio manifiesto su inconformidad, pero subrayó "esto lo haremos jurídicamente, como debe ser".

Destacó que la presencia o renuncia del gerente del SIMAS depende de la auditoría e incluso dijo que su ausencia sería transitoria en tanto se define la situación financiera.

A pregunta expresa, mencionó que ha tenido contacto con el Secretario de Gobierno que están al pendiente para buscar una solución, y que sea un tema resuelto lo más pronto posible, pero destacó que se requiere disponibilidad, diálogo y acuerdos para llegar a una solución.