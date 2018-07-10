Pide inspección de altas en IMSS

Empresarios de la construcción insisten ante el IMSS que establezca una aplicación que permita a los supervisores de empresas comprobar que los trabajadores de compañías contratistas están asegurados para permitir iguales condiciones de competencia, declaró Carlos Elizondo Delgado, consejero de la CMIC.

Muchas constructoras acostumbran simular tener a sus trabajadores ante el IMSS para disminuir el costo de la obra que realiza y cotizar más bajo ante la industria a la que concursa, lo que deja fuera de competencia a las compañías que cumplen legalmente con todo, porque obviamente presentan un costo mayor de la obra, explicó el ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

“Por eso nosotros buscábamos la posibilidad de que los supervisores fueran, hasta cierto punto, auditores del Seguro Social, con la oportunidad de verificar de si todos los que estaban en ese momento en la obra estaban dados de alta”, indicó, “no se ha podido lograr eso, seguimos tratando de que se de esa autorización, que se genere una aplicación para que quienes están de supervisores por parte de las empresas, puedan verificar que el trabajador esté dado de alta”.

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Comentó que hablaron con el delegado del IMSS para proponer esta forma de verificar, pero no es posible aún porque tendrían que hacer una separación de datos desde la Ciudad de México para poder ingresar sólo a ese tipo de información, lo cual no descartan en un futuro.

“Muchas de las personas que participan en los concursos aseguran que tiene que haber una práctica de ese tipo para poder dar los precios que dan los que ganan los concursos (contratistas), entonces, andamos tratando de encontrar la manera de que tengan oportunidad de verificarse”, manifestó.

Otra situación que como constructores enfrentan es el “pirateo” de personal capacitado en que invierte una compañía y llega otra y se lo lleva por un mayor salario, sobre todo, en los llamados paros de mantenimiento de las empresas, afirmó.

Para ello, dijo, la cámara trabaja en el acercamiento con instituciones educativas para formar muchachos en algunas áreas de la industria con el fin de que pueda haber más personal preparado en el ramo.