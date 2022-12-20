Pide IP castigo por ‘cazar’ a paisanos

La Cámara Nacional del Comercio en Monclova se pronunció en contra de los elementos de tránsito que intentaron extorsionar a un paisano, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que pongan en cintura a los elementos.

Se dio a conocer a elementos de tránsito de la unidad SP224 intentaron detener y extorsionar a un paisano sobre el libramiento de la Puerta 4 de Altos Hornos de México, pero debido a que ciudadanos lograron darse cuenta y captar en video la acción, es que los trabajadores municipales optaron por dejar libre a los paisanos.

Al respecto, el presidente de la Canaco Arturo Valdez Pérez, indicó que no se puede permitir estos abusos en contra de los paisanos ya que además de causarles un daño, también se está manchando a Monclova y la región centro, considerada una de las regiones más seguras del Estado.

“Le enviamos los videos al director de Seguridad Pública y di un recorrido por el libramiento, si había patrullas pero no tenían parados a ningún vehículo, y hay que revisar que no hagan mal uso de las unidades. Todo ciudadanos que vea alguna anomalía, que se paren y pregunten porque los detuvieron y si pueden, graben y tomen fotos”

Así mismo, el comisionado de Turismo de la Canaco, Armando de la Garza, indica que los mal llamados policías, quienes deberían resguardar a la población, en su lugar están extorsionando a los paisanos y se convirtieron en los nuevos delincuentes.

“Es preferible tener 10 policías honrados que 100 delincuentes uniformados, necesitamos tener acciones ejemplares, porque el hecho de parar a un paisano debe de ser una sanción de al menos 30 días suspendidos y si lo extorsionan, deben ser consignados ante las autoridades”.