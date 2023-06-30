Pide IP sanción a obreros que saquen negocios

La Iniciativa Privada pidió castigar y sancionar a los trabajadores de Altos Hornos de México en caso que cumplan con saquear las tiendas ante la falta de pago salarial y más prestaciones.

Marco Antonio Ramón presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), externó que espera que los trabajadores hayan hecho el comentario al aire y no ocurran los saqueos, pero se requiere que los directivos y compradores cumplan sus compromisos.

“Son movimientos que hacen mucho ruido, no solamente a nivel local, sino a nivel estatal y nacional, eso es algo que nosotros estamos tratando de evitar porque hay muchas empresas que se quieren instalar en la región centro”.

Mencionó que la empresa tiene el deber de pagarles a sus trabajadores y proveedores, por lo que se necesita hacer un esfuerzo urgente para que se logre ya que los obreros no viven del aire.

Se necesita que haya mesura de las personas como de los dueños, dijo Marco Ramón, pues al bloquear el Alto Horno 5 y la Planta Coquizadora por más tiempo, la empresa ya no funcionaría.

Así mismo, el presidente de la Coparmex Monclova, Mario Coria Rohell, indicó que no se debe recurrir a la violencia ni dañar a terceros, y exigió a las autoridades estar al pendiente como castigar el delito en caso que sucedan saqueos por parte de los trabajadores de AHMSA.

“Estamos en contra de ese tipo de actitudes, lo hemos platicado con sindicato, el siempre hacer todo conforme a la legalidad, agostar siempre el diálogo hasta el último momento con quien se tenga que hacer”.

Reiteró que si alguien comete un delito se debe castigar y sancionar, y por parte del gobierno municipal ver una reunión de emergencia, hablar con los mini supers y más alternativas que ayuden a subsanar el problema.