Pide la Iglesia reforzar la fe

La iglesia católica llama a la población a reflexionar sobre la fe, a reforzar su confianza en Dios, y señalar que a pesar de las difíciles situaciones que se pudieran presentar, las cosas pasan por algo.

Durante la homilía de este domingo el Vicario Juan Francisco señaló que es fácil perder la fe cuando las cosas se ponen difíciles, creer que Dios nos ha abandonado, sin embargo él está ahí para protegernos.

Es por eso que invitó a la población a reflexionar sobre la fe, sobre la voluntad de Dios, y saber que cuando las cosas se dan es una bendición, pero también que cuando no se dan, es por una razón en especial.

"Cuándo nos toca vivir esas situaciones tan ordinarias, queremos huir, reclamamos a Dios porque no nos escucha, pera hoy el profeta dijo, "el injusto sucumbirá, en cambio el justo vivirá por su fe", Dios es fiel y siempre cumple".

Muchas veces las cosas no se dan como nosotros queremos o en el tiempo que queremos, pero las cosas llegan en el momento justo o cuando en realidad lo necesitamos.

El párroco cuestionó, cuántas veces cuando a alguien le va mal dice "Dios no existe", "Dios no me quiere", pero deben de tener fe, confianza y saber que está presente.