Pide la IP respetar triunfo de Riquelme

Con la resolución del Tribunal Electoral Federal, los partidos opositores deben respetar el triunfo de Miguel Ángel Riquelme como gobernador electo, darle vuelta a la página y trabajar en beneficio de los ciudadanos.

El Presidente de la Unión de Organismos Empresariales Andrés Oyervides Ramírez comentó que después de unos meses de incertidumbre finalmente las autoridades electorales emitieron un resultado sobre la impugnación de la elección.

Señaló que es momento que los representantes de los diferentes partidos políticos demuestren civilidad, pero sobre todo respeto a las instituciones pues se dio un resultado que establece el resultado del candidato del PRI.

Indicó que ahora todos los partidos políticos, así como los diferentes sectores de la sociedad deben trabajar en beneficio del Estado para continuar creciendo y no aflojar el paso en cosas importantes para los ciudadanos.

“Es importante que los representantes de los diferentes partidos políticos comprendan que las elecciones se ganan por votos, ahora es necesario darle la vuelta a la página y seguir trabajando en beneficio del Estado”, recalcó el líder de los empresarios.

Asimismo, Oyervides Ramírez comentó que en los primeros días del próximo año buscarán un acercamiento con el Gobernador para darle seguimiento a los compromisos que se hicieron con la Iniciativa Privada de la región Centro.

Señaló que el principal reto de la próxima administración estatal es mantener los buenos resultados en el combate a la inseguridad, infraestructura, además de la generación de nuevos empleos.

“Esperamos un importante avance en materia de seguridad, pedimos mantener la tranquilidad de los ciudadanos, los proyectos de obra pública que se plantearon, pero sobre todo continuar con la generación de empleos que representa un dinamismo especial en nuestra economía”, finalizó el líder de los empresarios.

Llama Obispo a trabajar unidos

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección de Gobernador en Coahuila, la sociedad civil debe trabajar en conjunto con autoridades para resolver las grandes necesidades de Coahuila, afirmó el obispo Fray Raúl Vera López.

A las nueve de la mañana del sábado, el líder católico encabezó la misa por el 75 aniversario de la fundación del Club Rotario de Monclova en el Santuario de Guadalupe, donde deseó el mayor de los éxitos y suerte a esta organización que se dedica a trabajar en beneficio de los diferentes sectores de la comunidad.

Al concluir la misa, el Obispo aseguró que al tener la resolución del Tribunal ha quedado aclarado lo que sucedió en las elecciones del pasado cuatro de junio, y llegó el momento de trabajar para sacar adelante las necesidades del Estado.