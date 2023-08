Pide Leija dejar de confundir a obreros

"Los trabajadores que duden de la titularidad del Sindicato Nacional Democrático pueden acudir y revisar la sentencia del Poder Judicial de la Federación y que lo comprueben, con el fin de que dejen de confundir a la gente", así lo indicó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático.

En respuesta a la reunió que sostuvieron obreros afines al Sindicato Minero con autoridades d Monclova, pidiendo que se actúe en contra de los funcionarios que se encuentran en la capilla de la Sección 288, Ismael Leija Escalante, señaló es necesario que a estas personas les "caiga el 20" y dejen de engañar a la gente.

Señaló que la resolución es definitiva, en donde el Poder Judicial de la Federación rechaza el amparo del Minero y reconocer la titularidad del Democrático y se cuenta con el documento que avala esta resolución.

Indicó que aquellos trabajadores que aún dudan de la titularidad, pueden acudir al sindicato a revisar la sentencia emitida por las autoridades federales, que consta de 236 hojas o lo pueden hacer en la plataforma digital de la autoridad laboral.

Dijo que es necesario dejar de confundir a la gente y reconocer que el Sindicato Minero ya no tiene nada que hacer para pelear este resultado.

"Que ya les "caiga el 20" que tenemos la sentencia definitiva y si dicen que no, como andan metiendo la duda a los trabajadores aquí está la sentencia, ellos ya no tienen nada que hacer, es la resolución del Poder Judicial de la Federación, que dejen de estar engañando a la gente, porque ya no tienen para donde hacerse".

Mencionó que como organismo lo que buscan es tener una paz social, por lo que llamó a los obreros a estar unidos y sacar adelante la fuente de empleo, que se recupere la empresa ahora que se declaró el Concurso Mercantil.