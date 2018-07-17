Pide médico tres meses de prórroga

La defensa legal del médico José Esaú “G”, acusado de ocasionar un accidente en estado de ebriedad que causó la muerte de un motociclista, solicitó una prórroga de tres meses más para allegarse de pruebas que permitan demostrar su inocencia.

A las 11 de la mañana de este lunes, el profesionista compareció en el Centro de Justicia Penal de Frontera para continuar con el proceso legal en su contra por el delito de homicidio culposo agravado.

De acuerdo a la información, el médico en completo estado de ebriedad se desplazaba por la colonia Guadalupe, cuando no respetó el alto y embistió a Alexis Gabriel González Esparza, quien quedó gravemente herido.

Después de varios días de agonía, el motociclista perdió la vida en la Clínica 7 del Seguro Social, cambiando por completo la situación legal del médico que inicialmente era acusado del delito de lesiones graves.

Solo unos días después, José Esaú compareció ante la autoridad judicial que decretó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo con agravante por conducir en estado de ebriedad.

Al ser un delito culposo, los involucrados pudieran llegar a una salida alterna (económica), pero el médico acusado se ha negado a llegar a algún acuerdo con los familiares del joven.

Durante la audiencia, la defensa del acusado pidió una prórroga de tres meses más para allegarse de los datos de prueba necesarios que permitan acreditar la inocencia de su cliente, es por ello que se espera que se retome el próximo 16 de octubre.

El acusado permanece en libertad con la medida cautelar del brazalete electrónico.