Pide PAN al PRI defender al INE

Si se llegará a dar la Alianza del PAN con el PRI una de las condiciones es que el tricolor defienda al INE, luego que es un órgano autónomo y democrático, mencionó el Alcalde Mario Dávila Delgado.

Al respecto, el Presidente Municipal menciona que el INE no debe desaparecer, pues es un órgano autónomo que da democracia al país, y eso es lo que se requiere además de la seguridad, la salud, mejorar la calidad de vida no solo en Coahuila, sino en todo México.

Dijo que es importante en una posible alianza, no perder las cualidades en transparencia y honestidad.

Sobre el gobierno federal, dijo que ha fallado en el tema de los manejos financieros del país, pues urge que se inviertan en obra pública, además que se ha dado menos al norte de México, pues no hay infraestructura carretera, pero sí le apostó al tren maya, al aeropuerto de Texcoco.

"Queremos pedir más apoyo a temas de relevancia en México en temas de salud, que se regrese el seguro popular, que niños y mujeres con cáncer, tengan acceso al tratamiento, que regresen las estancias infantiles que no se deje a un lado la economía, la seguridad", comentó.

Dijo que en este gobierno la única parte que han tomado en cuenta son los Adultos Mayores y algunos programas sociales del país, pero un país no solo camina con eso, un país camina con seguridad, salud, educación, "es bueno que se le apoye a los adultos mayores pero deben distribuir los recursos financieros".

NO IRÁ MARIO POR DIPUTACIÓN

Asimismo, cuestionado en torno a las voces que lo apuntan como aspirante a alguna diputación, el jefe de la comuna dijo que su interés es terminar su período en la Presidencia Municipal, por lo que descarta la diputación local o federal.

"Continuaré trabajando como alcalde, para ofrecer resultados el próximo año ya veremos, no me adelanto ni me atraso ya veremos, estoy contento con mi trabajo, hay cosas que informar, la mayoría positivas una que otra negativa, pero así es la vida, Monclova va caminando y se van resolviendo los problemas", finalizó.