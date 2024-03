Pide Paredes parte medico de Daniel; Familia se niega

El diputado local Alfredo Paredes López, retó a la mamá del Daniel para que exhiba el parte médico oficial de su hijo para que todos los monclovenses puedan conocer la gravedad real de las lesiones que presenta.

Así mismo, en caso de ser real la gravedad de las lesiones, se ofreció apoyar el traslado de Daniel a la unidad de quemados especializada en San Antonio Texas, sin embargo, esto no es posible dijo, por la negativa de la madre de Daniel de exponer públicamente el dictamen médico certificado.

"Me gustaría tener de la familia afectada es el parte médico de la familia del muchacho, hace unos días platiqué con el doctor Juan Manuel González, reconocido Cirujano Plástico de la Clínica 7, y le pedí que acudiera a la Clínica de Especialidades para revisar al muchacho, pero su madre se negó a permitirle verlo", indicó.

Entonces, si no tenemos una parte médica, no podemos darnos cuenta de la prueba de la magnitud o la gravedad en la que está el muchacho, ¿verdad? Y muchas veces, desgraciadamente, las redes sociales o los medios de comunicación pues aumentan las situaciones que en la realidad pues no lo son, puntualizó.

"Si estuviera tan grave, yo me pongo a disposición y estoy seguro de que muchos empresarios, sociedad civil, se unen para llevarlo a Galveston, a un hospital especializado en quemaduras, pero necesitamos el parte médico, necesitamos que nos digan. Yo te puedo decir con conocimiento de causa que el Doctor Arón que lo atiende, dice que no está tan grave".

Agregó que no quiere entrar en controversia, solo pidió de favor a la familia, sobre todo a la mamá, que le dé a la sociedad monclovense el conocimiento del parte médico para así poder ayudar, el cual extrañamente aun no se hace público y no se permite que otros médicos revisen a Daniel.

Sobre su relación con el restaurante, insistió que es nula, a pesar de que su cuñado Rogelio es hermano del propietario.

"No tengo nada que ver con el negocio, pero bueno muchas de las cosas que pasan en Monclova, siempre nos relacionan".

"No hay ninguna relación directa con el dueño de Daniel y sobre la operación de ese restaurante yo no me voy a meter en temas de esa empresa, no la conozco. Si hicieron ellos mal o si hizo él mal, a ver, que los castiguen como a cualquiera".