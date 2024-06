Pide PC no exponerse por presencia del puma

Debido a la falta de lluvias se prevé que se mantenga el avistamiento de animales salvajes, por lo que la Dirección de Protección Civil hace un llamado a la población para que no se expongan y lo informen a las autoridades.

Luego del avistamiento del puma en la Secundaria Técnica 76 de la colonia Obrera Sur, el Director de Protección Civil Julio Ríos Cortez, indicó que se realizó un recorrido por esta zona, pero no se detectó al felino.

Señaló que la presencia de estos animales en la mancha urbana se debe a la falta de lluvias, por lo que bajan a la ciudad en busca de agua y comida, por lo que se prevé que continúen los avistamientos.

Estos casos se prevén principalmente en las colonias de las periferias tanto del sur como el oriente de la ciudad cercanas al Cerro del Mercado y el Cerro de la Gloria, donde se espera la presencia de osos y felinos.

Ya se tienen antecedentes con la presencia de un puma que se atrapó en la colonia Colinas de Santiago, mientras merodeaba en los domicilios.

El Director de Protección Civil reiteró el peligro de esto animales que tienen hambre y no están en su hábitat natural, por lo que pidió a la población que se alejen y que se notifique a las autoridades.

"El objetivo principal es exhortar a la población no acercarse, no los agreda y sobre todo que no traten de atraparlos, que los reporten de manera inmediata a las autoridades para ponga en resguardo y ponerlo en su hábitat natural".

Señaló que en caso de un avistamiento se pueden comunicar directamente a la Central de Bomberos, Protección Civil o al Sistema Nacional de Emergencia 911.