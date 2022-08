Pide Pronnif cuidar a niños

Luego de que una niña cayera del segundo piso de una vivienda y un menor que murió tras caerse de un sillón, Martha Herrera; titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia exhortó a los padres de familia a estar atentos ya que en este periodo vacacional incrementa el número de omisiones de cuidados.

La titular hizo una recomendación, la primera y la más importante es no dejar a los niños solos ni si quiera durante algunos minutos pues a su edad corren más riesgo estando en su domicilio.

Además mencionó que es importante que tampoco los dejen a los hermanitos mayores porque no es su responsabilidad, es de los adultos, de los padres o tutores.

"Los niños son muy curiosos, no miden riesgos por eso nos compete a los adultos a estar al pendiente de nuestros niños, niñas y adolescentes, los niños no pueden estar a cargo de otros niños, aunque sean mayores y autosuficientes porque no han alcanzado la madurez para prevenir accidentes", comentó.

Por eso como padres son los responsables legales, morales y toda cuestión, en este periodo no tienen la opción de ir a la escuela están en casa y los papás tienen que salir a trabajar.

La titular lamentó la muerte del pequeño e insistió a los padres de familia a tomar sus precauciones y no confiarse ni un solo momento.