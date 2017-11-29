Pide prórroga Ramón para probar inocencia

La defensa legal de Juan Ramón “O” solicitó tiempo para aportar pruebas que presuntamente demostrarán su inocencia por el homicidio de Juan “G”, quien murió de una puñalada certera en el corazón.

A la 1 de la tarde del martes, Juan Ramón acompañado de su abogada compareció en la Sala 3 del Centro de Justicia Penal ante el Juez, Sergio Tamez para iniciar el proceso legal en su contra por el delito de homicidio calificado con ventaja.

De acuerdo a la información presentada por el Agente del Ministerio Público, el asesinato ocurrió a las 6 de la tarde del pasado sábado 25 de noviembre en la calle 42 con 8 de la colonia Guerrero.

“Ramoncito” como es conocido portaba un cuchillo con cacha de plástico en color negro y le propinó una puñalada directa en el corazón a Juan “G”, quien perdió la vida a consecuencia de un shock hipovolémico minutos después de la agresión.

Al momento de los hechos, Juan “G” se encontraba acompañado de familiares y amigos, los cuales identificaron al agresor y gracias a la información que proporcionaron fue posible localizarlo en ese mismo momento.

Dentro de las pruebas que existen en su contra se encuentra el arma homicida, así como los testimoniales que acompañaban en ese momento a la víctima.

La defensa legal del acusado solicitó una prórroga de 144 horas para aportar pruebas que presuntamente demostrarán la inocencia del acusado, es por ello que se retomará hasta el próximo viernes a las 12 del mediodía.

Mientras tanto

“Ramoncito” como es conocido permanecerá internado en las celdas del penal provisional de la región, donde recibirá la visita de su abogada para planear la estrategia legal que deberán seguir.