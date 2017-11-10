Pide Rubén coordinación

El Gobernador del Estado solicitó una investigación del enfrentamiento que tuvo el alcalde de San Buenaventura Óscar Flores Lugo con elementos de Fuerza Coahuila y determinar los motivos que llevaron a esta situación que contrasta con la coordinación que se busca entre estado y municipio.

Después de que se dio a conocer el video en donde el Edil sambonense se enfrenta a golpes en contra de elementos de Fuerza Coahuila, el Mandatario pidió al Secretario de Gobierno que realice una indagatoria para ver las circunstancias y determinar si el alcalde tenía o no facultades.

Indicó que por el momento no ha tenido comunicación con el alcalde Óscar Flores sobre el hecho y reiteró que esperarán que concluya la investigación para determinar qué acciones se tomarán.

“Es un caso aislado que no se había presentado, dejemos primero que concluya la indagatoria para determinar qué es lo que procede”, concluyó.