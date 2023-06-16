Piden a Alcalde hable con CFE

Piden que alcalde de Monclova realice gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que se modifique la tarifa establecida en la región Centro y se reduzca el costo del servicio de energía.

Mario Garza Pérez, Coordinador del Frente Cardenista, reconoció las gestiones que realizó el alcalde Mario Dávila Delgado durante esta semana en la Ciudad de México, en donde se buscó apoyar a los trabajadores de AHMSA.

Señaló que espera que las gestiones que se realizaron, donde acudió a varias dependencias tengan resultados positivos para la región y para los trabajadores.

Sin embargo, señaló que es necesario que el alcalde realice gestiones ante CFE con el fin de modificar la tarifa que se aplica en la región y que se obtenga una más económica ante el alto consumo de energía.

Indicó que las temperaturas registradas en la región obligan a los ciudadanos a mantener los equipos de aire acondicionado encendidos día y noche para mitigar el calor, pero esto dispara los recibos de la luz.

“Monclova registra una temperatura extrema, por lo que durante la temporada de calor se dispara el consumo de la energía y los recibos salen muy altos, es por eso que es necesario modificar la tarifa para no vernos afectados”.

Señaló que durante años se han realizado gestiones para modificar la tarifa y obtener una más económica, pero esto no se ha dado, por lo que es necesario seguir insistiendo con las autoridades federales.