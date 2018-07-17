Piden a AMLO abrir la disputa de plazas

Si el Gobierno Federal quiere incrementar la competitividad debe abrir las plazas de Pemex, IMSS y otros organismos eliminando la asignación de empleos por venta de plazas, compadrazgos o hereditarios, que es una condición que prevalece, señaló Antonio Álvarez Rodríguez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

Apuntó que para entrar a trabajar al Seguro Social, debe tener parentesco con un trabajador y esperar en una lista, lo mismo en Petróleos Mexicanos y otros organismos públicos donde el sindicato se ha apoderado de las fuentes de empleo, agregó, con riesgo de que no cumplan con el perfil.

La venta de plazas o vacantes es un secreto a voces en sindicatos del Instituto Mexicano del Seguro Social como en otros sectores que deberían auditarse, consideró.

“Yo creo que así como vienen grandes cambios por el nuevo gobierno federal, se hiciera una revisión a esto, porque no debemos actuar para generar nuevas plazas, en función de parentesco o factores económicos sino que debemos de pensar en tener los más competitivos para que asuman cualquier dependencia, gerencia o coordinación, porque eso sucede, cuando hay ese tipo de compra venta de plazas, quien tenga dinero tiene derecho a estar ahí, tenga o no capacidad y eso es un obstáculo para prestar un buen servicio”, afirmó el líder del organismo privado.

Es el momento de reconocer el problema de la venta de plazas y la asignación de puestos sin tener la vocación o cumplir con el perfil idóneo, y cambiarlo desde el diálogo con los sindicatos hasta un decreto presidencial o iniciativa a través de las cámaras legislativas, insistió.