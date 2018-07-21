Piden a AMLO no se lleve al Ejército

El Gobernador del Estado señaló que es necesario mantener la estrategia de seguridad que se lleva actualmente, por lo que se tiene acercamiento con los representantes del gabinete que encabezará Andrés Manuel López Obrador, para informar sobre los convenios que se tienen y pedir que se mantengan durante el cambio de gobierno.

Miguel Ángel Riquelme Solís mencionó que una de sus preocupaciones es que Coahuila mantenga los convenios en materia de seguridad con el Ejército, la Marina, y las Fuerzas Federales, que hasta el día de hoy trabajan y colaboran de manera directa con el estado para enfrentar la delincuencia.

Señaló que cuando sucede un cambio de gobierno algunas de las tropas se retiran de los lugares en los que son asignados, y hasta que entra la siguiente administración se firman de nueva cuenta los convenios y regresan.

Sin embargo lo que se busca es que se mantenga la presencia de los elementos en cada una de las regiones, y de esta manera seguir con los operativos que se llevan en conjunto, para la prevención de la delincuencia.

Es por eso que se está buscando el acercamiento con los representantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer los convenios con los que cuenta el estado y se mantengan.

“Nosotros queremos mantener los convenios desde el primer día de gobierno del Andrés Manuel López Obrador, y queremos que el Ejército esté disponible para nosotros, para los operativos que hemos llevado hasta el día de hoy”.

El Mandatario Estatal mencionó que existen algunos gobernadores que han solicitado que el Ejército regrese a los cuarteles, pero señaló que en su caso quiere seguir trabajando de manera coordinada en los operativos para la disminución de la delincuencia.

Recordó que en Coahuila se realizó una importante inversión en materia de seguridad para la construcción de cuarteles y bases militares, por lo que actualmente se tiene cerca de 6 mil elementos y aún está el proyecto de un cuartel para la Región Carbonífera y la base naval en Acuña.

Riquelme Solís mencionó que espera que la próxima semana se pueda reunir con quien llevará las riendas en materia de seguridad en el gobierno de López Obrador, Alfonso Durazo, para establecer las estrategias que seguirán y pedir que se mantenga la presencia del Ejército en la entidad.