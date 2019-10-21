Piden a católicos orar para acabar violencia

La Iglesia católica llama a crear propuestas de paz y creer en la justicia, luego de los violentos hechos ocurridos en Culiacán, Michoacán y Guerrero, y exhorta a las personas que provocaron muerte a recapacitar y convertirse ya que Dios es capaz de tocar corazones.

Recordó a los padres de familia sobre tomar conciencia de cómo crían a sus hijos.

En la homilía que dio el Padre Eduardo Nery, comentó que las personas se deben acercar más a Dios y abrirle su corazón, pues nunca abandona y vela por ellos, jamás se cansa de ser generoso cuando se realiza una oración, esta puede ser muy poderosa al momento de pedirla.

“Los recientes episodios que hemos vivido tanto en Monclova como en otras partes del país como en Culiacán o Michoacán, debemos ofrecer los cristianos nuestra oración y al mismo tiempo expresar solidaridad a las personas que resultan heridas y son víctimas”.

El Padre Nery indicó que a muchos les ocasionan temor, enojo, desilusión y desesperanza, pero de dichos acontecimientos se tiene que aprender algo y reflexionar, dar una respuesta propositiva y proactiva para dar testimonio que se cree en la paz y la justicia.

Dios es capaz de tocar corazones e iluminar consciencias porque la humanidad es de él, señaló, exhortó a todos aquellos que provocan el desorden, violencia y sufrimientos, a recapacitar y convertirse.

Las personas no se pueden dejar manipula por ninguna institución o grupo partidista, ideológica o religiosa, sino, deben actuar con libertad de conciencia para conocer la verdad y actuar en consecuencia.

“Como padres de familia recordemos que esos hombres violentos que provocan sufrimiento, se van formando en nuestros hogares y se va sembrando la semilla del egoísmo, de la rivalidad, del individualismo y tenemos que tomar conciencia de qué estamos criando”.