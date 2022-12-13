Piden a Federación envíe recursos a la región centro

La Coparmex Monclova pedirá al gobierno federal que inviertan parte del dinero que ha pagado Altos Hornos de México (AHMSA), alrededor de 108 millones de dólares, para mejorar la infraestructura, carreteras y más necesidades que hay en la región centro.

En rueda de prensa el presidente de Coparmex, Mario Coria Rohell, Jorge Kalionchis y Felipe González, retiraron el daño que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho a la región centro por medio de la empresa acerera, afectando de forma directa e indirecta a la población.

Es por eso, que como cámara empresarial pedirán a los legisladores federales y diputados locales que peleen por los recursos que corresponden a la región centro, que presenten proyectos y propuestas para mejorar la infraestructura.

“Con las aportaciones que ha hecho AHMSA al gobierno federal, bien pudieran devolver algo a la población mediante su Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), si de aquí están saliendo loso recursos que lo traigan en carretera y todo lo que necesitamos para convertirnos en un pueblo de inversión”

Coria Rohell señaló que buscarán el acercamiento directo con el presidente de la república y aunque los mandan a la Secretaría de Economía o alguna otra dependencia, no dejarán de insistir para buscar que la puerta se abra.

“Queremos que la región sea más atractiva para inversiones, se mejore el libramiento, aumento de carriles, autopistas y que empresarios de otras regiones e internacionales, puedan interesarse aquí, no solo en la región sureste o laguna”.