Piden a jefe policiaco se ponga a trabajar

Taxistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México están cansados de la inseguridad, robos y agresiones, visitarán al alcalde Alfredo Paredes para pedirle que ponga a trabajar a su jefe policiaco, quien se la pasa en restaurantes.

Así lo comentó Javier Hernández del Ángel, líder de la Federación de Trabajadores Transportistas Similares y Conexos CTM, esto a raíz del caso del chofer de taxis, Carlos Decena Maldonado quien forcejeó con cuatro hombres y fue agredido con un picahielo.

A partir de los últimos días de abril se han presentado 8 robos de taxis adheridos a la CTM, es poco dinero lo que les quitan pero no deja de ser un asalto.

Mencionó que han pensado en la posibilidad de que alguien quiere provocar que taxistas “salten” contra la Autoridad Municipal, lo que es un hecho es que son pandilleros los que cometen robos y agresiones a los taxistas.

Javier Hernández del Ángel, líder de la Federación de Trabajadores Transportistas Similares y Conexos CTM.

El pasado miércoles la Unión de Organismos Empresariales y obreros de AHMSA pidieron una mayor seguridad y un mejor desempeño, por lo que taxistas no descartan la posibilidad de hacer lo mismo.

“Vamos a ir a hablar con Paredes a pedirle, no a exigir, a pedirle que ponga a trabajar a jefes policiacos, que salgan a campo a vivir la realidad de las cosas, ni en los cafés ni en las oficinas van a arreglar nada” , comentó.

Señaló que los jefes policiacos andan seguido en restaurantes en lugar de andar en campo, mientras que en las calles y colonias hay grupos de hasta cinco personas tomando en vía pública.

Primero buscarán el acercamiento de la mejor manera, si no hacen caso a su petición, entonces podrían hacer un paro para entonces sí exigir una mayor seguridad.

En estos días el líder de la CTM se pondrá de acuerdo con el resto de los integrantes de la Federación, son más del 50% de los taxis en Monclova, es decir de 700 taxistas 400 pertenecen a la CTM.

Ya están cansados de asaltos y agresiones a taxistas.