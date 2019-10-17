Piden a obreros no espantar inversiones

Lamentable la situación de violencia sindical que el día de ayer se vio en la ciudad y que llegó a terminar con la paz laboral que durante años había privado, además que espantan las inversiones porque nadie se arriesgara a invertir en un lugar con conflictos o pugnas sindicales.

Así lo señaló el Presidente de Coparmex Marco Ramón García tras hacer un llamado a la cordura y prudencia a los líderes sindicales, para que miren la afectación no solo a sus agremiados por la violencia sino también por el daño que le están causando a una sociedad habida de fuentes de empleo.

Dijo que es lamentable la situación de violencia que se vivió el día de ayer en torno a la sección 288 y los sindicatos opositores, Democrático y Nacional, porque empaña el trabajo realizado por la iniciativa privada y los gobiernos para promover la llegada de nuevas inversiones.

“Pedimos prudencia, todo se puede hablar en mesa de negociaciones y no llegar a situación de violencia”.

Destacó que esto afectará inversiones, porque cualquier empresario nacional o internacional antes de invertir revisa, este tipo de situaciones se vuelven del dominio público y los inversionistas se enteran, y si ya habían optado por invertir tendrán que esperar hasta constatar que haya paz laboral.

“Nadie va a querer invertir en un lugar donde existan conflictos o pugnas sindicales, es muy difícil que alguien se anime a invertir en una región que tiene estos problemas”.

Por eso hizo el llamado a los lideres a pensar en la región y no solo en su sindicato.