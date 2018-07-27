Piden a Paredes cámaras urbanas

Es necesario que el alcalde Alfredo Paredes López, cumpla su promesa de instalar cámaras de vigilancia en la ciudad, lo que permitirá inhibir a la delincuencia o contar con pruebas en caso de algún delito.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rolando Rivero Ceballos, comentó que los ciudadanos se encuentran preocupados por el tema de la inseguridad que se ha presentado en los últimos meses.

Señaló que durante la reunión con el alcalde Alfredo Paredes López, se planteó esta preocupación, además se les pidió replantear la estrategia de prevención del delito para tratar de inhibir a la delincuencia.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rolando Rivero Ceballos.

Aseguró que durante su campaña el Edil se comprometió a instalar cámaras de vigilancia en zonas estratégicas de Monclova, lo que permitirá ayudar a la prevención del delito o el combate a la delincuencia.

Indicó que la promesa es instalar cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad, incluso el centro de mando se encontraría en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería para mayor confidencialidad de la información.

Dijo que las cámaras permitirían inhibir a la delincuencia pues todas sus acciones quedarían videograbadas, mientras que en caso de los ilícitos ayudaría a tener más pruebas contra los acusados que son indispensables con el nuevo sistema de justicia penal.

De igual forma, Rivero Ceballos comentó que este mismo proyecto podría ampliarse a algunos otros municipios de la región, ya que prácticamente Frontera y Castaños están muy pegados y permitiría mejorar la seguridad para toda la zona metropolitana.