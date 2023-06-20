Piden amnistía a hijos de obreros

Trabajadores de Altos Hornos de México piden a las autoridades educativas e instituciones que se solidaricen con la situación que atraviesan los obreros y no se condicione la entrega de documentos o aplicación de exámenes si se tiene un adeudo, ya que esto podría truncar el futuro de sus hijos.

Instituciones educativas de nivel medio y superior han impedido que estudiantes presenten exámenes de fin de curso al contar con algún adeudo en la escuela, lo que impide que los jóvenes concluyan su educación.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 llamó a las autoridades educativas para que se solidaricen con los trabajadores y la situación por la que pasan, por el incumplimiento de pago de la empresa.

“Para nadie es ajena la situación que estamos pasando, estamos hablando de graduaciones, de exámenes, no hay dinero para pagar, pero ese no es un pretexto para que los suspendan o los reprueben, únicamente pedimos que nos esperen un poco en lo que mejora la situación en la empresa”.

Señaló que no es que no quieran pagar, sino que la empresa no ha realizado el pago de los salarios, pero es un dinero que se cubrirá una vez que la empresa cumpla con el pago a sus trabajadores.

Pidió que no se retenga la documentación de los estudiantes que concluirán prepa, ya que requieren del documento para continuar con sus estudios y de no entregarse impedirán que los jóvenes continúen con sus estudios.