Piden aumento a las pensiones

Aún y que se ha considerado que el aumento que se dio al salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona, pensionados y jubilados piden que este se aplique a las pensiones, ya que siempre se mantienen por debajo, lo que dificulta la situación de las personas de la tercera edad.

Ricardo Rodríguez Rocha, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados señaló que el aumento que se autorizó fue de 8 pesos, al pasar de 80.04 a 88.36 pesos, que representa un 10 por ciento de aumento, incremento que ellos piden que se aplique en el sistema de pensiones a nivel nacional.

Mencionó que lamentablemente siempre los dejan por debajo del aumento que se otorga y por debajo de la inflación, lo que coloca a las personas de la tercera edad en situación vulnerable al no tener los recursos para hacer frente al alza en los precios que se registran cada año.

Señaló que en el 2016 se tuvo un incremento considerable en el salario mínimo, por arriba de los 10 pesos, sin embargo a los pensionados solamente les incrementaron un 0.03 por ciento sus pensiones.

“Es bastante raquítico el aumento que dan a las pensiones, hablamos que hay personas que reciben una pensión de 800 pesos, de mil, el promedio es de 2 mil 400 pesos mensuales, pero hay muchas personas que están por debajo de esto, qué hacen con eso ante los incrementos que se registran”.

Rodríguez Rocha mencionó que lamentablemente falta representatividad a nivel nacional para hacer presión en la Cámara de Diputados para luchar por una pensión decorosa.

Será hasta el mes de enero cuando se defina el incremento en las pensiones y espera que se dé un mayor incremento, ya que las personas cada vez la ven más difícil ante los constantes aumentos que existen en la canasta básica y servicios.