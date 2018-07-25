Piden aumento a tarifa de agua

Ante los incrementos que se han tenido en el costo de energía eléctrica, combustible y derechos, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento contempla un incremento en sus tarifas, por lo que piden al Congreso del Estado haga un ajuste.

El Presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Antonio Alvares Rodríguez informó que durante el primer semestre del año se incrementó el costo de los insumos que se requieren para que el sistema trabaje.

Tan sólo en estos 6 meses se elevó en un 50 por ciento el costo de la energía eléctrica, además de los aumentos constantes en combustible.

Los representantes de las cámaras han lanzado un exhorto para que SIMAS realice una revisión en cuanto a sus gastos, a tal manera que se puedan amortiguar los incrementos que se han tenido.

De la misma manera señalaron la necesidad de solicitar al Congreso del Estado que se actualicen los precios de acuerdo a la inflación para cubrir las necesidades de SIMAS y mantener la operación.

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Antonio Álvarez Rodríguez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

“La idea es equilibrar los costos, porque la situación se ha complicado para el sistema, es algo que se va a plantear, aún no es un hecho pero el incremento que se pudiera dar sería gradual en los próximos meses, de tal manera de que no se impacte de forma directa a los usuarios”.

Señaló que por el momento se mantiene la inversión de SIMAS que invierte 5 millones de pesos por mes en las obras de rehabilitación de tuberías, sin embargo buscan prevenir caer en números rojos.

Por su parte el Gerente General de la dependencia informó que es el Congreso del Estado el que define el incremento que se otorga, pero señalaron que no se han tomado en cuenta los incrementos que se están dando.

Señaló que la dependencia no pueden mover las tarifas libremente, ya que esto requiere de una autorización del congreso, pero este ni siquiera cubre la inflación, ya que este año se tuvo una inflación de 6.5 por ciento y el incremento que se autorizó fue de 4.5 por ciento, por lo que pidieron que no se meta.