Piden ayuda para la primaria Cuauhtémoc

La Primaria Cuauhtémoc de la colonia Obrera requiere de atención y es que padres de familia aseguran que ha quedado en el olvido, tanto que los niños tienen que tomar sus clases parados o sentados en el piso.

Padres de familia demandan bancos, aparatos de aire y una barda perimetral, ya que aseguran que en la primaria hay un evidente rezago de obras que no se hacen debido a la falta de recursos.

Hace años construyeron nuevas aulas porque la vieja escuela estaba a punto de colapsar, el problema es que autoridades educativas se olvidaron del mobiliario y los niños se sientan en el piso o parados.

Los padres de familia comentaron que el personal educativo encargado del plantel no hace las gestiones necesarias y por ello los padres de familia buscan otras alternativas e hicieron un llamado a quien corresponda para que atiendan las necesidades de la escuela.

“Ojalá que alguien nos pueda ayudar es injusto que nuestros hijos se sienten en el piso a tomar sus clases y que estén así por muchos meses, esto no puede ser posible”, comentó molesta una madre de familia.